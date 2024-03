Gilardino: “Secondo tempo di personalità e coraggio. Spiace per alcuni episodi particolari”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter è molto brava a ripartire, ci siamo fatti trovare impreparati sul primo gol. Dispiace per gli episodi, l’avevamo preparata bene, c’è stato un secondo tempo di personalità e coraggio. Abbiamo inserito 4 attaccanti per andarla a riprendere, c’era volontà di recuperarla fino alla fine. Dispiace per alcuni episodi che sono stati particolari”.

Su Retegui: “Ad inizio partita devo trovare equilibrio, ma sì con uno accanto ha più libertà di buttarsi in area. Ha ampi margini di miglioramento, sta facendo vedere grandi cose e può essere il centravanti della Nazionale”.

Sulla difesa: “Mi piace interpretare questo modulo con coraggio, poi dipende dagli interpreti. Sia con Messias che con Gudmundsson da mezze ali riesco a fare delle cose, poi con Strootman e Badelj ne cerco altre, siamo stati bravi a trovare linee di passaggio, scambi veloci. Mi baso molto su interpreti che sulla strategia della partita”.

Sul coraggio: “Non ci siamo slegati, non abbiamo abbandonato la partita e siamo rimasti dentro. All’intervallo ho parlato coi ragazzi, gli ho detto di continuare a crederci perché un gol l’avrebbe riaperta e così è stato. Siamo cresciuti tanto. c’è maturità e ne vado fiero”.

Che spinta è quella del pubblico? “Sono incredibili, hanno una passione enorme. C’è sempre stata, ma credo che quest’anno ce ne sia ancora di più. Merito dei ragazzi e della vittoria dello scorso anno. Li ringrazio per l’appoggio”.

Foto: twitter Genoa