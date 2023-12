Gilardino: “Sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Gara complicata ma interpretata in maniera sontuosa”

Sull’equilibrio: “Retegui e Messias tornavano dall’infortunio. Ho chiesto a Messias di giocare da quinto e mi ha dato grande disponibilità. Mateo si sta riprendendo e non era al meglio. L’idea è di trovare un equilibrio e di vare ricambi validi in panchina. Tutti si devono sentire importanti, anche se entrano negli ultimi 25 minuti. Questa deve essere la nostra forza, in un campionato difficile come questo. In casa stiamo facendo bene, in trasferta meno e ci stiamo lavorando”.