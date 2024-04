“L’arbitro vi ha spiegato il rigore tolto?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha così risposto alla domanda sul rigore tolto ai rossoblu nel secondo tempo per il contatto tra Kayode e Retegui sugli sviluppi di calcio d’angolo: “Credo che l’arbitro abbia deciso in pochi secondi, molto probabilmente non doveva essere chiamato dal VAR”.

Foto: Instagram Gilardino