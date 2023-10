Gilardino: “Retegui sta accelerando il recupero, per Messias i tempi sono più lunghi. Gasperini? Mi ha insegnato tanto”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con l’Atalanta. Ecco le sue parole:

Sulle condizioni dei nazionali:

“Chi è rimasto si è allenato alla grande, abbiamo fatto ottimi allenamenti. Chi è andato in Nazionale ha giocato e ha continuato ad allenarsi. Al rientro li ho trovati bene e c’è voglia di ripartire”.

Su Retegui?

“Retegui e Messias come Strootman e Jagiello lavorano ancora a parte. Rientra Badelj. Mateo sta facendo un percorso di allenamento con il preparatore. Sta cercando di lavorare dal punto di vista fisico e con la palla per accelerare gradualmente i tempi di recupero. Per Messias i tempi sono un po’ più lunghi perchè ha avuto un infortunio precedente più grave. Strootman spero di averlo a disposizione la settimana prossima e Jagiello penso sia questione di dieci giorni”.

Sulla sfida di domani:

“Incontriamo una big. Lo ha dimostrato nelle costruzioni delle squadre, non solo con gli undici ma anche nei subentri. Alternano fisicità e qualità tecnica come Scamacca, De Ketelaere, Pasalic o Edeson e De Roon che abbiano qualità tecnica a gamba e velocità. Sui quinti hanno grande spunto e i centrali abbinano capacità di affrontare uno contro uno a 50 metri alle spalle e aggredire sempre avanti. L’allenatore ha creato un DNA forte per questa squadra. Fa piacere incontrare il mister domani, ho letto delle belle parole nei miei confronti e lo ringrazio pubblicamente. Mi ha insegnato tanto. C’è il desiderio, voglia e ambizione di giocare questa gara e di ripartire nel mondo giusto dalle prestazioni. Ripartire dalla prestazione col Milan, dalla voglia di ripartire e nel desiderio di confrontarci contro una squadra molto forte”.

Su Badelj:

“Per il gruppo è un giocatore e un uomo importante. Vuoi per la sua esperienza, non solo per la grandissima qualità tecnica, ma anche negli atteggiamenti in campo. Averlo recuperato è importante per la squadra”.

Foto: twitter genoa