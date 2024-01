Gilardino: “Pareggio giusto, un virus ci ha decimato in settimana. Dragusin? Spero che resti”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky dopo il pareggio di Bologna.

Queste le sue parole: “Mi auguro innanzitutto che Dragusin rimanga qua. Guardando alla gara di oggi, si trattava di una partita dal livello di difficoltà importante e lo sapevamo. Abbiamo giocato contro un Bologna che ha messo in difficoltà chiunque in questo campionato. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa sono sicuramente venuti più fuori loro. Josef Martinez ha fatto grandissime parate e alla fine credo che il risultato di 1-1 sia giusto”.

11 punti persi negli ultimi 10 minuti: “Sono stati due giorni difficili con alcuni giocatori fuori a causa del virus che ha colpito la squadra. I ragazzi che sono scesi in campo, come Vogliacco che non giocava da un po’, hanno fatto davvero bene. Noi dobbiamo pensare al campo, la società al resto”.

Ancora sulla sofferenza nel finale: “Veniamo da tre gare disputate alla grande contro Inter e Juventus in casa e a Reggio Emilia. Stasera era difficile giocare contro questo Bologna. L’abbiamo gestita nel modo migliore nonostante non avessimo una rosa ampia. I ragazzi hanno dato veramente tutto”.

Sulla crescita: “È stato un lungo percorso da parte mia e del mio staff, ho trovato grande disponibilità da parte dei miei ragazzi e si vedono i miglioramenti. Tutto questo mi riempie di gioia e, se ci sono questi miglioramenti, vuol dire che stiamo facendo grandi cose”.

Foto: twitter personale