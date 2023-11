Gilardino: “Ottima reazione, bravi a rimanere in partita. Retegui? A Cagliari non ci sarà”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana.

Queste le sue parole: “Siamo usciti un po’ malconci, soprattutto nel finale. Non è iniziata benissimo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi e siamo stati poco lucidi in alcune scelte. Abbiamo poi preso in mano la partita e fatto quello che sappiamo fare in modo concreto. Bravi ai ragazzi per come hanno reagito, ma faccio i complimenti anche alla Reggiana per com’è venuta a giocare, per la proposta che ha fatto. Ogni partita comporta sempre delle insidie, siamo stati bravi a rimanere in gara, abbiamo reagito mentalmente e siamo riusciti a vincere. Vogliacco e Puscas hanno avuto solo crampi, Bani ha avuto un affaticamento che valuteremo nei prossimi giorni. Con lui abbiamo più tempo, cerchiamo di recuperarlo per la partita contro il Verona”.

Hai avuto le risposte che cercavi? “Volevo vedere i giocatori che hanno avuto poco minutaggio fino ad oggi. Mi sono reso conto di tante cose. Vincere aiuta l’ambiente, aiuta lo spogliatoio e a mantenere alta la mentalità. Se si riesce a vincere diventa tutto semplice”.

C’è stato il rischio di prendere troppi contropiedi nel primo tempo. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti primi passaggi in uscita e sul recupero palla loro erano molto bravi. Noi avevamo il baricentro alto, ci siamo fatti trovare impreparati e questo non deve succedere. Dobbiamo mantenere l’attenzione sempre alta. Ci sarà da lavorare, a livello mentale dobbiamo essere sempre dentro. I ragazzi sono stati bravi a reagire e a prendere in mano la gara. I giocatori che sono entrati hanno fatto la differenza”.

La gara di Strootman: “Volevo far fare un tempo a Strootman, ha fatto un’ottima partita. Stessa cosa per Badelj e Frendrup quando sono entrati che hanno fatto molto bene. Anche Haps a sinistra. E’ un giocatore che abbina bene le due fasi, su campo aperto è importante”.

La prestazione di Leali: “E’ una risorsa. Ma come lui ci sono altri giocatori che sono e devono esserlo. Leali è un professionista e lavora sempre a 2000. E’ dentro il gruppo, è un ragazzo straordinario. Si merita giornate di questo tipo”.

Le condizioni di Messias e Retegui? “Messias continua il suo lavoro per cercare di essere disponibile il prima possibile. Non so dare una data precisa. Retegui non ci sarà a Cagliari e non credo nemmeno con il Verona. Se il dolore si dovesse attenuare e ci dovesse essere possibilità vedremo giorno dopo giorno. Ad oggi è così”.

