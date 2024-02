Gilardino: “Notizie positive dall’infermeria, ho la fortuna di avere scelta in tutti i reparti. Devo tanto a Gasperini”

Direttamente dal centro sportivo “Gianluca Signorini”, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha da poco terminato di presentare in conferenza stampa il match con l’Atalanta, in programma domani alle 18 allo Stadio Luigi Ferraris. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti:

Prima settimana sul campo rizollato dove hai ritrovato tutta la rosa.

“E’ perfetto. Abbiamo avuto modo di allenarci ieri, l’altro ieri e lo faremo oggi nella rifinitura. Siamo a buon punto nei rientri. Gli assenti saranno Matturro e Haps, gli altri rientreranno tutti.”

Hai più scelta nei reparti.

“Ho la fortuna, in questo momento, di avere scelta in tutti i reparti. Per un allenatore credo che sia una cosa molto positiva. I ragazzi mi danno spunti quotidiani nell’atteggiamento, nelle prestazioni, nell’attitudine e nel sacrificio. C’è concorrenza e voglia di ritagliarsi uno spazio in questa stagione.”

L’Atalanta cerca spesso di arrivare al cross dalle fasce. Hai trovato un modo di contrastare questo?

“L’Atalanta è una squadra forte. Credo che abbia fatto un percorso incredibile con un allenatore che ha creato qualcosa di importante in questi anni. Ha cercato di creare qualcosa di unico.”

Cosa ti ha lasciato Gasperini?

“Quando sei giocatore non ti rendi conto delle tante sfumature ma quando fai l’allenatore o smetti di giocare, ti accorgi di quello che ti lascia una persona o un allenatore. Io devo tanto al mister per quanto mi ha dato nei miei ultimi anni di carriera.”

Foto: Twitter Alberto Gilardino