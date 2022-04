Gilardino: “Milan, prendi Scamacca e Berardi. Crisi del calcio italiano? Puntare sui giovani e seguire il modello Atalanta”

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, campione del Mondo nel 2006, ed ora allenatore con esperienze in Lega Pro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul calcio italiano, sul Milan e su tanti altri temi.

Queste le sue parole: “Scudetto? Sarà una lotta fino alla fine, che coinvolgerà le prime quattro. Vincerà chi ha più sangue freddo. Il Milan però ha un calendario più agevole sulla carta. Questo turno di campionato può avvantaggiare il Milan? Può darsi, soprattutto perché qualcuno dietro può perdere punti. I rossoneri meritano la vetta, hanno identità e consapevolezza. Senza Siniša Mihajlović in panchina, però, gli avversari avranno stimoli importanti: vorranno regalargli un po’ di felicità”.

Su chi prenderebbe al Milan come prossimo centravanti: “Dico Gianluca Scamacca. E farei un pensierino su Domenico Berardi. Sarebbe importante per rilanciare la Nazionale, dove Ciro Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe”.