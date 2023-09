Gilardino: “Malinovskyi si è allenato regolarmente. Con il Napoli servirà una mentalità costante”

Sabato alle 20.45 Genoa e Napoli si affrontano a Marassi nella tra valida per la quarta giornata di Serie A. Dopo la sconfitta esterna contro il Torino, il tecnico Alberto Gilardino ha presentato così il match in conferenza stampa:

“Servirà concentrazione al 200%. Incontriamo i campioni d’Italia, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione. Due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen. Chi gioca nel Napoli ha grandissima qualità e fisicità. Noi dobbiamo fare una partita di mentalità. I ragazzi devono avere coraggio, dovremo saper difendere bene ma quando ci sarà bisogno di proporre dovremo essere affamato. I nazionali stanno bene: Vasquez è tornato ieri, ha fatto un lungo viaggio dopo aver fatto due partite. Dragusin sta bene, Puscas ha giocato entrambe le gare. Gli altri sono rientrati bene. Hanno voglia di essere presenti e con chi è rimasto abbiamo lavorato sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico. Con il Napoli la prerogativa è di avere una mentalità costante. Dentro questo tipo di mentalità ci deve essere la voglia e il desiderio di proporre o nelle ripartenze o nella metà campo avversaria. Le condizioni di Malinovskyi? Ha avuto un piccolo problema ad inizio settimana. Poi si è allenato regolarmente, ci può portare qualcosa di diverso sia dall’inizio che a partita in corso. E’ una scelta in più che l’allenatore può avere“.

Foto: Twitter Gilardino