Gilardino: “La vittoria con la Roma? Energia positiva da portare a Udine. Malinovskyi sta bene”

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato così in conferenza stampa:

“L’euforia è quello che ci dobbiamo portare dentro sempre soprattutto dopo le vittoria come quelle dell’altra sera. E’ energia positiva che dobbiamo avere e portarci domani a Udine. E’ normale che, visto che giochiamo dopo due giorni, abbiamo la necessità di un recupero veloce di energie mentali e fisiche. C’è la volontà di andare a fare la partita a Udine. Sappiamo che è una squadra che sta affrontando un momento di difficoltà ma non rispecchia la posizione in classifica per le caratteriste tecniche, fisiche, per la bravura dell’allenatore e per la storia che ha l’Udinese in Serie A. Siamo coscienti di questa cosa ma sappiamo anche di andare ad affrontare la partita in modo feroce dal primo all’ultimo minuto. Badelj e Strootman faranno degli accertamenti e li valuteremo nei prossimi giorni. Ekuban anche lo valuteremo la prossima settimana. Per quanto riguarda Sabelli aspettiamo oggi per capire meglio le sue condizioni. Malinovskyi? Sta bene. E’ un giocatore in crescita. Quando è arrivato ho voluto farlo giocare subito e in quel momento magari non era nella condizione top. C’è stato un breve periodo in cui ha giocato meno o non ha giocato ma ciò non toglie la stima che ho nei suoi confronti. E’ un giocatore importante che, quando scenderà in campo, dovrà fare la differenza e ci aspettiamo tutti molto da parte sua“.

Foto: Twitter Gilardino