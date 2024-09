Gilardino: “La sconfitta è colpa mia. Malinovskyi? Spero sia meno grave del previsto”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Dispiace l’infortunio di Ruslan, mi auguro sia meno grave del previsto, è importante per noi. Sulla sfida: primo tempo equilibrato, dopo l’infortunio di Ruslan nella ripresa abbiamo abbandonato la partita a tutti i livelli. Non è concepibile, è colpa mia e me ne assumo la responsabilità. C’è da lavorare tanto. Meno male che giochiamo a breve”.

L’infortunio di Malinovskyi può aver influito mentalmente? “Il dispiacere c’è, ma lo escludo. Siamo professionisti e dopo quell’episodio bisognava subito essere concentrati sulla partita. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma non è stata una questione tattica, quanto mentale e di atteggiamento”.

La differenza con la sconfitta con il Verona? “Ci siamo un po’ persi dopo il gol subito, abbiamo concesso troppi episodi favorevoli al Venezia. Con errori nostri, distanze lunghe, contrasti persi con il Venezia. Siamo stati poco concreti poi anche sulla loro trequarti. Mi attribuisco la responsabilità di questa sconfitta. C’è da rialzarsi subito per capire cosa vogliamo essere in questo campionato”.

Malinovskyi: mentalmente magari non ha inciso, ma non lo ha fatto a livello tattico? “L’idea era mantenere la linea dei 5, purtroppo dopo il suo infortunio pensavo di riuscire a forzare un po’ di più la partita con Vitinha a sinistra, Pinamonti ed Ekuban davanti e Sabelli alzato in fascia più alto. Ci è mancato qualcosa nel secondo tempo e dobbiamo recuperarlo subito”.

Ekhator? “E’ un giocatore a disposizione mia e della squadra, c’è bisogno di lui e lo si butta dentro”.

Foto: twitter Genoa