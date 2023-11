Gilardino: “La rabbia di Cagliari deve diventare energia da mettere in campo. Bani? Ci sarà”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona. Ecco le sue parole:

“Ai ragazzi ho detto che la percezione, l’arrabbiatura e la consapevolezza della sconfitta di Cagliari si deve tramutare in energia positiva domani. Dobbiamo essere feroci, sappiamo di affrontare una squadra ferita ma che ha ottime qualità e individualità. In quest’ultimo periodo stanno incontrando delle difficoltà, ma si sono allenati molto bene. C’è da approcciarla nel modo migliore”.

Su Bani:

“Si è allenato e sta bene. Sarà della partita”.

Sulla classifica:

“La volontà da parte mia e della squadra è di crescere. Va fatto quel passo importante in avanti e c’è la volontà di farlo, è fondamentale che partita dopo partita si faccia in modo di approcciare ed interpretare la gara nella maniera migliore. I dettagli fanno la differenza”.

Su Puscas e Ekuban:

“Sono due giocatori molto importanti per questa squadra e devono essere trattati in questo modo. Si allenano tutti i giorni, hanno grande disponibilità sia sul lavoro di gruppo che singolo. Credo che ci sia da parte loro la consapevolezza di voler far bene e la voglia di dimostrare. E’ normale che la squadra li deve mettere nelle condizioni migliori e loro devono fare le cose che chiedo di fare e che sanno”.

Sul Verona: “Ha iniziato molto bene questo campionato, arriva sì da un periodo negativo di risultati ma non di prestazioni. Nelle ultime partite ha tenuto botta per tutta la gara in diverse occasioni. Hanno giocatori di impatto importante come struttura fisica e hanno attaccanti davanti con varie caratteristiche. Noi dobbiamo affrontarla dal punto di vista mentale nel modo migliore”.

Su Malinovskyi mezzala:

“Ruslan può essere un’opzione dall’inizio o a partita in corso, dipende dalla strategia della partita”.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino