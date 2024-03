Gilardino: “Inter tra le più forti d’Europa, il merito è di Inzaghi. Vi dico chi recupera per domani”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con l’Inter, in programma domani a San Siro alle 20.45. Le sue parole:

Che cosa ti aspetti dalla partita di domani?

“ Che dobbiamo continuare a sognare e ad interpretare le gare con grandissimo spirito di sacrificio e umiltà. Rimanere aggrappati alla gara grazie ad atteggiamento e prestazione. I ragazzi si meritano una partita del genere per il percorso che stanno facendo. L’Inter è una delle prime in Europa e il merito di Inzaghi e dell’Inter per cosa sono riusciti a creare a dimostrare in questi anni e in questa stagione. Dobbiamo concentrarci e determinati nella gara esaltandoci anche nei momenti di difficoltà.”

Come stanno gli infortunati?

“Haps, Matturro e Ankeye saranno ancora fuori. Vasquez è recuperato.”

Come va interpretata la gara di domani?

“Dobbiamo pensare di interpretare la partita nel modo giusto dal punto di vista dell’atteggiamento. Nella gara ci saranno più partite e noi dovremo essere bravi a giocarle sapendo la grandissime qualità della squadra e del momento strepitoso che stanno attraversando ma consapevoli del percorso che stanno facendo i ragazzi.”

Foto: Twitter Genoa