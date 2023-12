Gilardino: “Inter dominante, non dobbiamo essere presuntuosi”

L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha presentato la sfida di domani sera a Marassi contro l’Inter capolista: “Arriviamo ad affrontare la squadra più forte del campionato, una delle migliori difese d’Europa, un allenatore molto bravo. Dobbiamo affrontare questa partita nel modo migliore. I ragazzi sono volenterosi di andarsi a prendere un risultato positivo ed avere una mentalità giusta. Dobbiamo essere ostinati di andare a giocare questa partita. Chi scenderà in campo e chi subentrerà darà il suo contributo davanti ad una cornice incredibile dei nostri tifosi. Domani ci saremo tutti. Sono felice, anche nell’allenamento di ieri, di vedere la squadra al completo. Messias e Retegui sono due giorni che si allenano col gruppo ma stanno bene. Li vedo sorridenti. Non possiamo neanche permetterci neanche un secondo di avere presunzione. Dobbiamo avere personalità ma non essere presuntosi”.

Foto: Gilardino Twitter personale