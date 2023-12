Gilardino: “Gudmundsson e Messias rientreranno. Vogliamo esaltare i nostri giocatori di qualità”

Vigilia di campionato per il Genoa di Alberto Gilardino, ospite domani del Monza all’U-Power Stadium. In conferenza stampa, il tecnico del grifone ha presentato la sfida con i brianzoli: “Abbiamo recuperato un paio di giocatori. Messias ha avuto una settimana di lavoro in più con la squadra, Gudmundsson è rientrato, mentre Bani si allena da due giorni con la squadra. Avevamo voglia di recuperarli il prima possibile, sono giocatori con grandissima qualità tecniche e umane. Aver potuto lavorare insieme a tutto il blocco squadra compatto è stato importante”.

Sul match con il Monza: “Le partite sono tutte importanti, quella di domani ma anche le prossime. Sappiamo la squadra che andiamo ad affrontare. Da parte nostra, vogliamo esaltare i giocatori di qualità che abbiamo. Quando dovremo difenderci, dovremo farlo in blocco ma quando dovremo determinare dovremmo essere bravi e luci a farlo”.

Sul fondamentale rientro di Gudmundsson: “Con giocatori come Malinovskyi squalificato, avere giocatori come Gudmundsson e Messias in campo è importante”. Gudmundsson dal primo minuto? Si è allenato con noi questa settimana. Ha smaltito i piccoli problemi che aveva negli ultimi giorni”.

Sulle possibili variazioni sul piano tattico: “Dipende sempre dalla volontà e dalle richieste. Dobbiamo mantenere grande equilibrio nella partita. Ovviamente con Gudmundsson, Messias e Retegui, è normale che ci siano maggiori possibilità tattiche dall’inizio e a gara in corso. Le ho valutate in questi giorni, le sto valutando e le valuterò domani. E’ giusto avere equilibrio durante la gara”.

