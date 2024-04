Gilardino: “Gruppo straordinario, oggi non era facile. Futuro? A fine stagione prenderemo la decisione migliore”

Alberto Gilardino ha parlarto a DAZN dopo la vittoria del Genoa sul campo del Verona.

Queste le sue parole: “Sono molto focalizzato sul presente e sto mettendo tutte le energie all’interno della squadra. Qui mi trovo bene, ho trovato un gruppo straordinario e che recepisce le mie indicazioni. La sintonia con loro fa la differenza, anche con l’ambiente e con la tifoseria è nato qualcosa di bello e io ho affetto per questo club. A fine stagione ci ritroveremo e proveremo a prendere la decisione migliore per tutti. E’ normale che un allenatore in buona posizione di classifica possa essere accostato ad altre realtà, soprattutto se è in scadenza di contratto. Però dico, con onestà, che non sarei nessuno senza i giocatori. Sono loro che vanno in campo, è con loro che ho costruito un percorso importante da tecnico che si affacciava per la prima volta in serie A”.

Il tecnico parla poi nello specifico della gara: “Non era assolutamente semplice venire a giocare su questo campo, contro una squadra che ha fatto risultati positivi anche contro avversarie di un certo livello e che lottano per le prime posizioni. Siamo andati subito in svantaggio ed era fondamentale restare lucidi e giocare come sappiamo. Pareggiare a fine primo tempo è stato importante. La vittoria mancava da diverse settimane, ottenerla così era proprio quello che volevo”.

Sulla prestazione di Ekuban: “E’ la fotografia di un gruppo fantastico che ho il piacere di allenare. Devo fare i complimenti a tutti: a chi è partito dall’inizio, a chi è subentrato e ha fatto benissimo, a chi è rimasto in panchina e ha dato il suo contributo. Per me diventa difficile fare delle scelte e tenere fuori qualcuno, tutti meriterebbero la maglia da titolare. Ekuban era reduce da un periodo difficile a causa di alcuni infortuni, mi ha dato disponibilità per uno spezzone e ha fatto un lavoro incredibile al servizio dei compagni”. Infine sulla classifica: “Probabilmente siamo vicini al nostro obiettivo, però le motivazioni saranno sempre altissime. Avremo gare stimolanti, su tutte quelle con Lazio e Fiorentina. Le motivazioni le troveremo dentro di noi, nel lavoro quotidiano. Io dialogo tanto con i calciatori, dentro e fuori il rettangolo di gioco”.

Foto: Instagram Gilardino