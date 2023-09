Gilardino: “Fosse finita in pareggio non avremmo rubato nulla. L’espulsione ha cambiato la gara”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Lecce.

Queste le sue parole: “C’è amarezza e dispiacere per il risultato, per come si è incanalata la partita. Non siamo partiti bene, ma abbiamo creato i presupposti per fare gol giocando a calcio. Dopo l’espulsione è cambiato qualcosa, ma siamo rimasti in gara, il Lecce ha spinto coi giocatori offensivi sugli esterni ma abbiamo tenuto botta. Peccato per il finale, se avessimo portato a casa un punto non avremmo rubato nulla”.

Genoa meglio in dieci? “La nostra mentalità è questa, i ragazzi hanno fame, voglia e disponibilità nel lavoro. Era una partita importante, con punti pesanti in palio però anche nelle partite in cui non raccogli ci sono aspetti positivi da portare in campo con la Roma, come ad esempio quello che abbiamo fatto una volta rimasti in dieci”.

Si poteva cambiare prima? “Con due terzini ammoniti dopo dieci minuti era normale fare delle valutazioni, purtroppo c’è stato questo rosso e abbiamo dovuto giocare 60 minuti con l’uomo in meno ma la voglia di non prendere gol c’è stata, avendo delle buone situazioni in ripartenza nelle quali potevamo essere più lucidi però la squadra si è sacrificata molto”.

Foto: twitter Genoa