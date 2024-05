Gilardino: “Felice di continuare al Genoa, riconfermarci sarebbe straordinario”

Premiato a Portofino, l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha così parlato: “Sono momenti che si vivono poco quando lavori è difficile trovarsi tutti insieme, come oggi con Gigi e Marcello. Gianni ho avuto modo di conoscerlo personalmente, nel 2014/15 era consulente al Genoa e fu il fulcro della salvezza di quella stagione. È un orgoglio ricevere questo premio“.

Poi ha proseguito: “Sono felice di continuare al Genoa perché mi serve per il mio percorso professionale, poi perché Genova è una piazza importante. Mia moglie sa che io faccio fatica a stare a casa, mi piace stare sul campo. Finiti gli ultimi mesi a La Spezia volevo vedere se questa fosse la mia strada, così mi sono buttato a capofitto in Serie D prima, poi in Lega Pro a Vercelli e a Siena. Sono allenatore in una piazza con grandissima pressione e passione. Io cerco di mantenere questo tipo di profilo e trasmetterlo alla squadra. Il Genoa deve avere la passione, la voglia di sacrificarsi e l’umiltà di questa piazza“.

Infine: “Riconfermare quanto fatto quest’anno sarebbe già straordinario, poi si cerca sempre di migliorarsi. Io mi baso molto anche su un po’ d’istinto, perché a volte in panchina devi lasciarti trasportare da quello. A volte devi essere deciso, quindi quello che ti senti lo fai“.

Foto: Instagram Genoa