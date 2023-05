Gilardino: “Ero ad interim, me la sono goduta e giocata. Poi è arrivata questa grande impresa”

Si chiude con una vittoria, sul Bari, la stagione del Genoa, promosso in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così parlato Alberto Gilardino ha così parlato al termine della partita di Marassi: “C’è chi dice che abbiamo fatto una cavalcata incredibile, ma è stata costruita mattone dopo mattone, i ragazzi sono stati bravissimi a seguirci e ad avere la grande voglia di andare in Serie A. Le prime gare ero ad interim, me la sono goduta e me la sono giocata, poi abbiamo costruito qualcosa di magico ed è arrivata questa grande impresa. Chi passa ai playoff? Sono tutte squadre attrezzate quelle che vi parteciperanno, e sono match dove può succedere di tutto”.

Foto: Twitter Torino