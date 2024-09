Gilardino: “È il primo momento di difficoltà da quando sono qui. Ma non posso recriminare niente ai ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha così parlato dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Sampdoria: “Da quando sono qui è il primo mio momento di difficoltà, però c’è da voltare pagina e avere positività giusta perché tra tre giorni giochiamo. Perdere un derby così fa male, ma dobbiamo fare uno step di maturità che dobbiamo crescere velocemente. Ai ragazzi però non posso recriminare di non aver battagliato”.

Foto: Instagram Genoa