Esclusiva: Parma, contatti diretti con Gilardino. Gli scenari

27/09/2026 | 17:09:55

Il Parma si separa da Cuesta e, come già spiegato, non può essere una sorpresa alla luce delle recenti incomprensioni tra il tecnico e il club. Adesso il Parma ha fretta di scegliere il sostituto e il nome in evidenza all’interno di una lista ristrettissima è quello di Alberto Gilardino che era stato tra i papabili per il club emiliano dopo l’addio con Chivu destinato alla panchina dell’Inter. Adesso ci sono stati contatti diretti: prima Gilardino deve risolvere il contratto con il Pisa, ma si tratta di un’opzione concreta per il Parma.

Foto: Instagram Pisa