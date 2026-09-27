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Esclusiva: Parma, contatti diretti con Gilardino. Gli scenari

27/09/2026 | 17:09:55

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Il Parma si separa da Cuesta e, come già spiegato, non può essere una sorpresa alla luce delle recenti incomprensioni tra il tecnico e il club. Adesso il Parma ha fretta di scegliere il sostituto e il nome in evidenza all’interno di una lista ristrettissima è quello di Alberto Gilardino che era stato tra i papabili per il club emiliano dopo l’addio con Chivu destinato alla panchina dell’Inter. Adesso ci sono stati contatti diretti: prima Gilardino deve risolvere il contratto con il Pisa, ma si tratta di un’opzione concreta per il Parma.
Foto: Instagram Pisa