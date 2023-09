Gilardino: “Domani ci saranno cambi. Ekuban da valutare”

Alla vigilia della sfida casalinga alla Roma, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha presentato così la gara in conferenza stampa:

“Ci saranno cambi, soprattutto nella partita di domani. Valutazioni e sensazioni nelle due partite soprattutto nella rotazione di alcuni giocatori. Però dobbiamo pensare alla partita di domani. Cali finali? Penso alle ultime due sfida dove abbiamo fatto una grandissima partita in casa col Napoli. Nell’arco dei 95 minuti qualcosa puoi concedere contro una squadra come quella azzurra. A Lecce sappiamo che si doveva fare meglio in termini di valutazioni in campo con qualche episodio sfavorevole. Non abbiamo però mollato di un centimetro. Va riconosciuto che la squadra è viva e ai ragazzi ho detto in vista della partita di domani che ho visto la squadra sta bene e vuole lottare e giocare nella partita“.

Foto: Twitter Gilardino