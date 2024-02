Gilardino: “Dobbiamo dare continuità a quanto fatto vedere di buono a Napoli. Vi spiego perché non mi fido dell’Udinese”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a ridosso della partita con l’Udinese, in programma domani sera allo Stadio Luigi Ferraris. Le sue parole:

Come è stata la settimana dopo l’ottima partita di Napoli?

“ Ottime indicazioni nell’ultima gara contro il Napoli dove abbiamo avuto un ottimo atteggiamento mentale, tattico e tecnico. Da lì dobbiamo dare continuità e proseguire il lavoro, come fatto questa settimana, preparandoci ad un’altra sfida complicata che andiamo ad affrontare. L’Udinese è una squadra molto fisica che ha battuto Milan, Juventus e Bologna. E’ una squadra che esprime grandissima compattezza. L’abbiamo preparata nel modo giusto come la squadra sa fare e come abbiamo fatto nelle gare precedenti.”

A centrocampo ci sarà una squadra simile a quella del “Maradona?

“In questi giorni, vedendo allenare i ragazzi, c’è voglia di mettermi in difficoltà. Per me diventa complicato fare le scelte iniziali ma è stimolante. C’è una concorrenza sana che fa alzare il livello degli allenamenti e da questo punto di vista ho realmente una squadra predisposta a questo tipo di situazione.”

Come sta Retegui?

“Alla ripresa ha fatto giornata di valutazione poi si è allenato.”

