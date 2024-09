Gilardino: “Contento della reazione dei ragazzi. Ho visto una squadra consapevole delle sue capacità”

Alberto Gilardino ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro la Roma, riacciuffato nel recupero.

Queste le sue parole: “Due tempi all’opposto. Primo male, secondo ok. E’ una conseguenza di caratteristiche nell’inizia la gara in un modo e portarla nel secondo in un altro. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco per impensierire una squadra come la Roma con grandissima qualità. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni e potevano anche farci male in altre situazioni. Nel primo tempo dovevamo far meglio, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa. Malinovskyi avevo il pensiero di farlo partire dall’inizio ma è tornato dalla Nazionale con una botta al ginocchio. Per noi è un giocatore importante, abbiamo necessità di avere un atteggiamento come il secondo tempo ma serve equilibrio. Sono contento della reazione dei ragazzi, davvero importante e da squadra consapevole”.

Malinovskyi più tre giocatori offensivi? “Può essere un’opzione anche in base a chi andiamo ad affrontare e lo può essere anche a gara in corso. Oggi non avevo a disposizione Messias e Zanoli che in quella disposizione tattica possono lavorare in quel modo. Ci stiamo pensando e riuscire a cambiare a fine primo tempo o durante la gara diventa fondamentale”.

Foto: twitter Genoa