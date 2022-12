Gilardino conquista Genova: 4 partite per la super svolta

La Serie B è un campionato estremamente frenetico in questa edizione ed una grande candidata alla promozione, il Genoa, sembra davvero aver ritrovato smalto. Il merito sembra in gran parte attribuibile al lavoro di Alberto Gilardino, ex attaccante del Grifone ed ora condottiero amato dalla tifoseria. Arrivato come sostituto di Blessin, ad interim, Gilardino si è preso il Genoa in sole 4 partite: vittorie contro Sudtirol e Frosinone, pareggio con l’Ascoli ed ennesima grande prestazione in quel di Bari per altri 3 punti. All’interno di una cornice calcistica italiana sempre più in crisi, il Genoa ha scelto di scommettere e potrebbe ritirare presto la sua vincita. Il campionato è ancora lungo, ma la vetta non è lontana.

foto: twitter Gilardino