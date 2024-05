Gilardino conferma: “Futuro? Ho trovato un accordo con la società. Ora penso solo al Milan”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino si prepara ad affrontare il Milan domani a San Siro presentando con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la sfida con i rossoneri, parlando anche del suo futuro e confermando quanto vi avevamo anticipato quasi una settimana fa:

Quante conferme ci saranno e quante novità di formazione ci saranno? “Vitinha si è ritagliato un piccolo spazio nell’ultima partita. Anche lui sta recuperando la forma migliore e il desiderio è di dargli una certa continuità nel minutaggio. Dovrò fare delle valutazioni qualora non ci sia Albert o se riuscirò a recuperarlo. Ci saranno alcune conferme. La volontà è dare continuità ma allo stesso tempo c’è la volontà di vedere giocatori che nell’ultimo periodo hanno avuto un minutaggio inferiore rispetto ad altri per fare una valutazione insieme alla società per il futuro”.

Per il futuro c’è stato qualche passo avanti? “La situazione è che abbiamo trovato un accordo verbale con la società. Nei prossimi giorni ci rivedremo e sono contento, felice. E’ sempre stato il mio desiderio e la mia volontà. Ne avevo parlato insieme alla società nelle passate settimane. La volontà di dare continuità a un lavoro insieme a squadra e staff, la possibilità di riconfermarsi. Ora mancano i dettagli ma c’è stato un accordo verbale molto positivo. Il futuro ora si chiama Milan perché è la partita di domani. Ho trasferito questo pensiero alla squadra ed è quello che devono avere i ragazzi in questo finale di campionato: voglia di stupire, di giocare in tutti i campi per giocarci le partite alla pari. Sapendo che domani affrontiamo una squadra forte, di talento e allenata molto bene da mister Pioli. Il Milan è secondo in classifica e ha una media punti simili a quando hanno vinto il campionato. La differenza è che l’Inter sta giocando un campionato a parte. E’ una squadra forte sulla palle inattive. Sappiamo che squadra affrontare in uno stadio prestigioso”.

Ci credevi di fare questi 42 punti? “Il sogno era quello. Partendo in ritiro ci sono state delle difficoltà oggettive ma mano a mano ho sempre avuto la fotografia chiara che questa squadra avesse qualcosa di forte dentro di sé e avesse grandissime qualità umane che ci hanno permesso di fare questo campionato importante. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre lottato e questa è stata la forza dei ragazzi. Sono molto contento”.

Foto: Instagram Gilardino