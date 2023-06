Gilardino conferma che Dainelli entrerà nello staff del Genoa

Ritorno al Genoa per Dario Dainelli. L’ex difensore ha già indossato il rossoblù dal gennaio 2010 al gennaio 2012. Ritiratosi nel 2019, è diventato supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, in cui pure aveva militato da giocatore e di cui era stato capitano. In viola tra i suoi compagni Alberto Gilardino, attuale tecnico del Vecchio Balordo. Proprio Gilardino in un’intervista al Secolo XIX ha confermato le voci che prevedevano un secondo approdo di Dainelli sotto la Lanterna: “La società deve ancora formalizzare l’accordo ma con noi ci sarà anche Dario. Penso che sarà un rinforzo importante per il Genoa, ha una grande esperienza da difensore e ha lavorato per diversi anni nei settori giovanili, sono convinto che ci potrà dare una grossa mano soprattutto nel lavoro sulla fase difensiva”.

Foto: twitter-fiorentina