Gilardino: “Conosco Corvino, il Lecce è forte. Ma il Genoa deve avere il giusto atteggiamento”

Domani alle 20.45 andrà in scena al Via Del Mare la sfida tra Lecce e Genoa, con il tecnico dei liguri Alberto Gilardino che ha parlato così in conferenza stampa: “Il Lecce è una squadra partita forte. Quarta in classifica, una squadra plasmata nel modo giusto da D’Aversa, tecnico di valore, e dal ds Corvino che conosco molto bene. Hanno dato continuità nell’identità di squadra. E’ una squadra che ha gamba, forza e individualità importanti. Noi ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l’autostima molto alta. Quello che di buono abbiamo fatto col Napoli lo dobbiamo portare a Lecce. Tutto passerà dai soliti principi e dalla nostra prerogativa in questo campionato: atteggiamento e prestazione. La percezione è che dopo la vittoria con la Lazio, la prestazione di Torino e del pareggio col Napoli la squadra sta acquisendo autistima e fiducia nei propri mezzi. Sempre più voglia e fame di stare nella partita e lottare. A tre o a quattro? Quella può essere una prerogativa sotto il punto di vista tattico. Dipende da che squadra andremo ad affrontare e come creare i presupposti per far male all’avversario. C’è disponibilità nella squadra nel cambiamento sia ad inizio che a gara in corso. Gudmundsson? Ci ho parlato l’altro giorno. Per essere top deve avere questo tipo di atteggiamento avuto in queste partite e deve averlo sempre. il grande sacrifico che ha messo nel ripiegare, nella fase difensiva e crearsi lo spazio per andare a giocare fra le linee diventa determinante per le sue caratteristiche. Deve continuare così, ci sono margini di miglioramento importanti. La volontà è continuare a lavorare in questo modo“.

Foto: Twitter Gilardino