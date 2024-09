Gilardino: “Chiedo di più ai ragazzi. Per salvarci ci sarà da battagliare fino alla fine”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “E’ stato un primo tempo disputato bene. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non ho da recriminare nulla ai ragazzi per l’atteggiamento. Nel secondo tempo quando commetti delle ingenuità del genere, cambia e ti condiziona tutta la partita. Quando queste squadre vanno in vantaggio hanno qualità per affondare il colpo”.

Negli ultimi anni il tifoso si è un po’ illuso. “Io sono sempre stato cosciente fin dal primo giorno di ritiro, non di trovarmi in questa condizione oggi, ma di raggiungere la salvezza quest’anno. Quest’anno ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata. E’ il momento di lavorare forte e stare zitti, di ascoltare il meno possibile e andare avanti per la nostra strada cercando di recuperare gli infortunati il prima possibile. Voglio di più da certi giocatori, è naturale, sennò diventa difficile”.

Fra questi c’è Vitinha? “Ha fatto una buona partita, si sacrifica. Anche lui è un attaccante. Può e deve determinare”.

Come sta Badelj? “E’ uscito per un problema al flessore. Starà fermo per non so quanto tempo. Lo valuteremo”.

Mercato degli svincolati? “E’ molto difficile. Se ci fosse la possibilità di prendere un giocatore pronto a giocare, la vedo dura, ma sarei disposto a giocare”.

Per Bergamo recupererai qualcuno? “Messias lo valuteremo in questi giorni, non so se potrà essere convocato per andare in panchina. Sono valutazioni che faremo giorno dopo giorno, così come con Badelj. Mi auguro non sia uno stop lungo perché saremmo contati”.

Nel secondo qualche conclusione si è vista: “Ogni partita è una storia a sé. Kasa è entrato bene, è un ragazzo dinamico. E’ normale che pretendo di più da Ankeye e Bohinen, da Matturro. Io pretendo perché devono pretendere da loro stessi di più. Detto questo ci sono gli esperti che stanno tirando la carretta e stanno dando tutto”.

Foto: Instagram Gilardino