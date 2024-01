Gilardino: “Chi è entrato ha fatto la differenza. Dobbiamo arrivare ai 40 punti”

Alberto Gilardino ha commentato la vittoria del suo Genoa ai microfoni di Sky Sport: “Grande felicità dopo un primo tempo dove non abbiamo espresso le migliori situazioni e quello che volevamo. Bisogna dare merito al Lecce, hanno fatto un grande primo tempo sulle corsie laterali che ci ha messo molto in difficoltà. Nel secondo tempo bravo chi è entrato, grande approccio alla partita. L’input che do io ai ragazzi è quello di perseverare con questa rabbia e voglia, migliorarsi continuamente giorno per giorno. Dai momenti di difficoltà è sempre iniziato per noi un percorso di crescita, i tifosi genoani sono ambiziosi ma non bisogna perdere l’equilibrio. Questa squadra ha fato bene in serie B, quest’anno ci giochiamo la serie A e adesso ci godiamo questa serie positiva. L’obiettivo mentalmente è quello di raggiungere la quota dei 40 punti, l’ho sempre detto. Conosciamo le qualità, i miglioramenti che questa squadra può avere. I ragazzi hanno tanta voglia, la serie A per noi è difficile, ma anche giocare contro di noi è difficile”.

Foto: Twitter personale Gilardino