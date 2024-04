Gilardino: “C’è un legame unico con i tifosi. Cercheremo di finire al meglio la stagione”

Alberto Gilardino allenatore del Genoa, ha parlato durante una cerimonia pubblica a Palazzo Ducale a Genova, per la festa di San Giorgio, patrono della città.

Queste le sue parole: “Già dall’anno scorso con la vittoria del campionato e grazie al lavoro intenso e quotidiano dei ragazzi, siamo riusciti a creare un legame unico con i tifosi. Con loro esiste un’empatia che ci ha permesso anche quest’anno di fare qualcosa di importante. Anche in questo campionato ci hanno dato una grandissima mano. Sia in casa che fuori sono sempre venuti in tantissimi a seguirci e questo affetto lo sentiamo e lo riconosciamo – ha spiegato Gilardino. Da parte nostra la volontà comune è quella di creare i presupposti per finire nel modo migliore. Da qua alla fine della stagione il nostro compito sarà quello di ringraziare la nostra gente attraverso il lavorando al meglio in ogni partita“.

Foto: twitter Genoa