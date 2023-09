Gilardino: “C’è rabbia per come è arrivata la sconfitta. Dobbiamo assistere meglio gli attaccanti”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Torino, arrivata nel recupero.

Queste le sue parole: “C’è rabbia perché avevamo interpretato la gara nel migliore dei modi dal punto di vista difensivo, abbiamo messo in difficoltà il Torino nelle poche volte in cui siamo riusciti ad attaccare. Ci sono state alcune situazioni, in alcune ripartenze, avremmo dovuto essere più lucidi e concreti. Ma c’è stato grande equilibrio”.

Bisogna lavorare sull’attacco? “Non abbiamo avuto molto tempo, visto anche il mercato, per lavorare. Dopo la gara con la Fiorentina ci sono stati grandi milgioramenti. Dobiamo essere bravi ad esaltare le caratteristiche dei nostri attaccanti”.

Foto: twitter Genoa