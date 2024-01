Gilardino: “Buona prova, ci è mancato il gol. Ma pareggio giusto”

Alberto Gilardino ha commentato a Dazn lo 0-0 contro il Torino.

Queste le sue parole: “Sono felice per la prova dei ragazzi. E’ stata una partita gagliarda, disputata bene. Sapevamo di giocare contro una squadra forte sui duelli, le scelte iniziali sono state dettate dalla voglia di inserire in campo giocatori con diverse qualità“.

Questa squadra può diventare importante visti anche i valori tecnici? “Cerchiamo di lavorare quotidianamente, la mentalità in tutti i momenti della gara diventa devastante. Oggi abbiamo finito in crescendo, abbiamo avuto alcune situazioni per andare in rete. C’è voglia di migliorarsi in tutto, anche in queste cose. Dobbiamo pensare solo a noi, a continuare a lavorare. Oggi volevamo la vittoria, ma è stata una partita divertente e credo che sia stata una bella partita disputata bene dal Genoa”

Le prossime tre partite daranno la dimensione di questo Genoa? “Se in questo momento della stagione abbiamo questo ci meritiamo questo. Vogliamo migliorarci, sappiamo che è un campionato difficile e siamo pronti”

Dragusin era un punto fermo dello spogliatoio. Quanto mancherà? “Gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo e mi auguro un percorso roseo per lui, ma è il passato. Abbiamo materiale umano importante da sviluppare, oggi la linea difensiva si è comportata in maniera eccellente, chi è entrato ha fatto bene. Questo è il tipo di mentalità che voglio, bisogna pensare nella solidità della squadra esaltando i singoli giocatori”

Foto: twitter Genoa