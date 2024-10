Gilardino: “Balotelli? Lo conosco bene, oggi mi godo Pinamonti. Poi vedremo”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro il Bologna, gara rimontata dopo essere stato sotto 2-0.

Queste le sue parole: “Non avevo dubbi che i ragazzi potessero avere e fare una reazioni di questo tipo. Non abbiamo mollato di un centimetro. Secondo gol preso nel nostro miglior momento ma la reazione è stata giusta. Con questo spirito, punto dopo punto, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo.”

Sull’atteggiamento: “Assolutamente si, tutti i ragazzi si sono dimostrati duttili e disponibili a giocare in più ruoli. Abbiamo cercato il tutto per tutto sul finale giocando con 3 punte. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per lo spirito. Sono contento che non abbiamo abbandonato la gara. Felicissimo anche per i gol di Pinamonti”.

Con un Pinamonti così, serve un eventuale Balotelli? “Mario lo conosco, ma oggi mi godo Andrea perché è il nostro attaccante e dobbiamo godere di questo risultato. Poi vedremo nelle prossime settimane, sperando di recuperare più infortunati possibili.”

