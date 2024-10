Gilardino: “Balotelli è il giocatore adatto”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Lazio, Alberto Gilardino ha parlato di Mario Balotelli, confermando indirettamente quanto anticipato sulla trattativa ormai settimane fa. Il tecnico rossoblu ha fatto trapelare dalle dichiarazioni di non essere contento di come la dirigenza stia operando in tal senso, e di aver bisogno di rinforzi che tardano ad arrivare, facendo riferimento proprio all’attaccante italiano. Qui di seguito le sue dichiarazioni:

“Se Balotelli è il giocatore adatto per la rosa? Sì, assolutamente. E’ un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma come ho detto prima in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. La società sa qual è il mio pensiero, è chiaro a tutti. Sono due o tre settimane che si parla di alcune situazioni e siamo un po’ in ritardo”.

Foto: Instagram Gilardino