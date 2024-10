Gilardino: “Ai ragazzi non rimprovero nulla. Il loro gol è viziato da un fallo”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno messo. Incontravamo una squadra che nelle ultime partite ha fatto 17 gol e noi non abbiamo concesso. Gli episodi hanno deciso tutto. Manca un giallo a Martinez Quarta, il gol è viziato da un fallo e sono episodi che condizionano la partita. De Gea è stato il migliore in campo. Se uno va a vedere la fotografia della gara ci siamo difesi, perché la Fiorentina ha una qualità superiore, ma dal punto di vista dell’atteggiamento e della prestazione la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Continuiamo a lavorare. Non voglio vedere teste basse”.

Foto: sito Genoa