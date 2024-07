Gilardino: “Ad oggi Gudmundsson è un giocatore del Genoa. L’altra sera gli ho chiesto se è felice, e lo è molto”

Alberto Gilardino ha parlato, direttamente dal ritiro del Genoa a Moena, ai microfoni di ‘Sky Sport’ della prossima stagione sportiva dei rossoblù, ma anche di Gudmundsson, di Zanoli e del nuovo portiere. Di seguito le parole dell’allenatore del Genoa:

“Ad oggi Gudmundsson è un giocatore del Genoa, l’ho detto anche l’altra sera, in questo momento si allena. E’ un grande professionista. L’altra sera gli ho chiesto se è felice, è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane ma al momento ce lo teniamo stretto e crediamo in lui come abbiamo creduto la scorsa stagione e come in tutti gli altri giocatori. Ad oggi Gudmundsson ce l’ho a disposizione e quando avrò a disposizione Vitinha e Retegui li allenerò come ho fatto la scorsa stagione. Ed è normale che avere un materiale tecnico di questo tipo è sicuramente stimolante. A destra abbiamo un giocatore molto affidabile come Sabelli che la scorsa stagione ha fatto un campionato straordinario. Quest’anno siamo riusciti ad arrivare a Zanoli, giocatore giovane, di prospettiva e con grandi potenzialità. Crediamo in lui e nelle sue potenzialità.Ho in questo momento portieri affidabili come Leali, Sommariva e Stolz. In quel ruolo stiamo cercando un giocatore con caratteristiche importanti. Per noi e per me diventa indispensabile avere un giocatore con quelle caratteristiche. Valutiamo nei prossimi giorni. Vasquez e Frendrup, per me sono giocatori del Genoa e il desiderio è che rimangano qua”.

Foto: Instagram Gilardino