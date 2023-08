Gilardino: “Abbiamo capito la differenza tra Serie B e Serie A”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo l’esordio con la netta sconfitta per 4-1 con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Stasera abbiamo toccato con mano cosa vuol dire giocare in Serie A e la differenza con la Serie B. Sapevamo di giocare contro una delle prime otto del campionato, sapevamo la qualità della Fiorentina. Non ci aspettavamo, però, un inizio di gara di questo tipo. Abbiamo creato molto poco per impensierirli. Loro invece sono stati bravi a gestire il pallone”.

Quanto tempo servirà per vedere il vero Genoa? “Ci vorrà tempo anche se ce n’è poco. Nella nostra testa dobbiamo fare un campionato diverso da quello della Fiorentina. Servirà in ogni caso un atteggiamento diverso. Anche e sopratutto di fronte ai nostri tifosi. Vogliamo crescere ancora, grazie anche a nuovi come Messias e Malinovskyi. Sono elementi che possono fare la differenza. Stasera ho provato a cambiare tatticamente per cercare di smuovere la situazione, ma quello che più conta è l’approccio e l’atteggiamento”.

Sul mercato: “Siamo alla finestra, sappiamo quelli che possono essere i miglioramenti che serve trovare”.

Foto: twitter Genoa