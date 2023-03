Gila: “Tornare al Real è un sogno nella mia testa. Ma adesso penso a dare il 100% con la Lazio”

Intervistato da OKDiario, il difensore della Lazio, Mario Gila, ha rivelato del suo sogno di tornare a indossare la maglia del Real Madrid, ma ribadendo che la sua concentrazione è sul presente con la maglia biancoceleste: “E’ vero che tornare è un sogno che è nella mia testa. Come ho detto, però, adesso sono alla Lazio e voglio dare il 100%. Debuttare in prima squadra è stato un sogno che si è avverato. L’esordio al Bernabeu era un giorno che sognavo da bambino. Ringrazio Ancelotti e Raúl per l’opportunità e la fiducia che mi hanno dato. Quando mi allenavo in prima squadra il mister era molto contento, cercavo di fare quello che mi diceva”.

Foto: Instagram Gila