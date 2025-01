Gila: “Partita più importante della stagione in Europa. Alla Lazio sto benissimo”

Il difensore della Lazio, Mario Gila, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “È una partita importante, ma non credo sia più importante per me. È vero che giocare contro una squadra spagnola mi fa effetto, ma personalmente prendo le partite allo stesso modo così come fa la squadra. Domani sarà la partita più importante della fase campionato e vogliamo portare a casa i tre punti. Come ha detto il mister sono la seconda miglior difesa d’Europa, sono bravi a difendere anche con il pallone e ci vorrà pazienza. Dovremo gestire i tempi della partita ed essere forti nelle due aree di rigore. Così raggiungeremo una partita di grande livello e i tre punti. Loro sono molto forti a centrocampo, sarà una partita da controllare per raggiungere l’obiettivo e vincere la partita”.

Nel progetto triennale della Lazio quanto ti vedi protagonista? Ti senti pronto anche per la nazionale? “È molto importante per la Lazio questo progetto triennale, qui sono felice e mi sento molto importante. Sto vivendo un momento felice e mi sento un giocatore importante, adesso però penso solo alla Lazio. Vorrei essere in nazionale, mi sento pronto e preparato. Per me è un sogno, ci penso spesso e vorrei essere lì presto”.

Sei cresciuto nel Real Madrid. Quali sono le differenze tra il nostro campionato e il calcio spagnolo? “La cosa più importante per un difensore centrale è la concentrazione, devi essere pronto sempre per l’azione successiva. È vero che ci sono tanti momenti dove devi capire cosa fare, ma se non hai questa concentrazione è difficile farsi trovare pronto. La concentrazione è fondamentale, la Serie A è come una partita a scacchi, è più tattica anche se ultimamente si cerca molto il duello e l’uno contro uno. Si difende molto meglio, lo si vede ad esempio dalle difficoltà che sta vivendo Dovbyk che ha fatto una stagione incredibile al Girona mentre ha fatto fatica nelle prime partite in Italia. Magari in Liga si cerca più la qualità, è più divertente ma c’è meno attenzione nella fase difensiva”.

Quanto conterà in questa seconda parte di stagione l’aspetto mentale? “È molto importante come dice il mister. Lui insiste molto su questo, ce lo dice tante volte perché la testa è la parte più importante di un giocatore. Qualche volta siamo più pigri, ci sono tante partite importanti e devi gestire lo stress. Se hai però quella forza mentale per pensare sempre alla prossima partita sicuramente vinci tante partite. È una fase molto importante su cui stiamo lavorando, come squadra ce l’abbiamo ma possiamo fare sempre qualcosa in più”.

Foto: Instagram Gila