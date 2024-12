Gila nel mirino del Real Madrid: la sua valutazione è di 28 milioni di euro

Arrivato alla Lazio nel disinteresse generale, con annessi dubbi da parte della piazza per i primi periodi non proprio esaltanti, ora il difensore spagnolo Gila è un inamovibile di Baroni. La sua stagione non ha lasciato indifferenti neanche le big d’Europa. Secondo AS, il classe 2000 ha attirato l’attenzione del Real Madrid, squadra dal quale il difensore è giunto nel club biancoceleste. Ancelotti necessita fortemente di un difensore, dato che per via delle tante indisponibilità si è visto costretto a schierare il centrocampista Tchouameni in quella posizione. La valutazione del giocatore è di 28 milioni di euro, cifra che Lotito potrebbe chiedere ai Blancos per la sua cessione.

Foto: Instagram Gila