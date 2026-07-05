Gila-Milan: domani è il giorno. Il retroscena sulle cifre

05/07/2026 | 19:34:05

Mario Gila e il Milan: domani è il giorno, atteso il confronto con la Lazio, il suo agente e l’intermediario italiano che si è occupato della vicenda. Possiamo dare qualche retroscena sulle cifre: la Lazio aveva in linea di massima accettato la proposta della Lazio di 22 milioni più 3 di bonus dopo un incontro romano alla presenza di Giuntoli. Solo che Giuntoli ha sottovalutato un passaggio, ovvero il fatto di non aver incassato prima il gradimento del difensore centrale spagnolo e del suo entoruage. E quella cifra doveva comunque essere avallata da Lotito che aveva comunque deciso di procedere a un piccolo sconto rispetto alla richiesta iniziale di 30 milioni. È possibile che domani la Lazio possa chiedere al Milan qualche milione in più di bonus, facciamo 23-24 milioni più 3-4 di bonus, ma viaggiamo verso la definizione della trattativa. Gila ha scelto e confida di essere liberato velocemente, destinazione Milan.

Foto: Instagram Gila