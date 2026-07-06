Gila, il Milan e il solito “balletto” firmato Lotito

07/07/2026 | 00:05:24

Il Milan ha messo le mani su Mario Gila, ma adesso deve “ballare” con Lotito. Possiamo garantire che, rispetto all’iniziale richiesta di 30 milioni, il numero della Lazio aveva deciso di scendere a 25 milioni garantiti con l’aggiunta di qualche bonus. L’Atalanta era arrivata a 25 milioni e la proposta era stata accettata, ovviamente Lotito (non presente all’incontro con Giuntoli) avrebbe dovuto mettere l’ultimo timbro. Ma la Lazio sa che trattenere Gila sarebbe un bagno di sangue, quindi mira soltanto a chiedere più soldi. Il saliscendi che diventa un balletto: un giorno è in un modo, il giorno dopo in un altro. Il Milan aveva preannunciato una proposta da 23-24 milioni più 3-4 di bonus. Lotito tiene duro, chissà per quanto tempo ancora. Gila ha un accordo quinquennale blindato. Anche Provedel ha dovuto aspettare una vita prima di avere il via libera per l’Inter. Adesso tocca a Gila: Lotito è padrone di andare a zero con il difensore centrale spagnolo, ma – conoscendolo – sarebbe la sorpresa del 2026.

Foto: Instagram Gila