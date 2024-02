Gila: “Il Bayern tra i migliori club in Europa. Se limitiamo Kane avremo delle chance”

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel alla vigilia della sfida al Bayern in Champions.

Queste le sue parole: “Sarà una partita difficile, ma molto importante per noi, una gara in cui servirà tutto. Noi – spiega il giocatore biancoceleste – siamo la squadra che ha meno pressione e quindi dobbiamo sfruttare questo vantaggio in una serata che sarà unica. Servirà una partita perfetta. Incontriamo una delle squadre più forti d’Europa e sarà una gara che dimostrerà anche a noi stessi dove possiamo arrivare nella competizione”.

Su Kane: “Il pericolo principale è Kane, alla fine hanno una squadra di altissimo livello, ma se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco possiamo avere un buon vantaggio”.

Che cosa significa per lei giocare in Champions League e che cosa rappresenta? “Tutte le gare di Champions League ripagano di ogni sforzo, per me ogni gara è importate è come una finale. Arrivare a una serata come quella di domani è pazzesco, per un giocatore è il massimo”.

Foto: Instagram personale