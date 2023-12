Gila: “Grazie a Sarri ho raggiunto la maturità. Sono migliorato molto”

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato al Match Program del club biancoceleste in vista della sfida con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Sarri mi sta aiutando in molte cose. Mi ha dato una mano a migliorare molto sotto il punto di vista tattico, aiutandomi a capire cosa fare nei momenti della partita, in base a quello che accade nell’arco dei 90 minuti e non solo. Una qualità che solitamente arriva con la maturità: io sento di averla raggiunta grazie al mister e a tutto il suo staff. Al momento sto lavorando duramente per migliorare la mia fase difensiva, anche se sento di avere le caratteristiche per segnare anche qualche gol”.

Ftoo: twitter Lazio