Gil: “Rispettiamo la Juve ma non abbiamo paura. Di Maria per me è un riferimento”

Bryan Gil ha parlato ad AS in vista della semifinale di Europa League contro la Juventus: “C’è pressione, ma non vediamo l’ora di scendere in campo. Dobbiamo avere come esempio il match con lo United, anche se la Juventus è diversa. Bisogna avere fiducia. Non puoi aver paura di nessun rivale, specialmente di fronte alla tua gente. Rispetto sì. L’Europa League è un torneo che non abbiamo mai lasciato da parte, nonostante avessimo lottato per la retrocessione. Ed eccoci qui, in semifinale, con tutto aperto e insieme ai nostri tifosi. Vogliamo tutti che sia giovedì alle 21:00 e che la partita inizi ora”.

Su Di Maria: “Messi è sempre stato il mio preferito, ma quando mi chiedono un altro grande riferimento parlo di Di Maria, per come gioca, per cosa ha vinto e per la sua carriera.È un grande giocatore e speriamo che questo giovedì non sia così eccezionale. Devi guardarlo per imparare”.

