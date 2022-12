Gil Marin su Joao Felix: “Può partire. Mi piacerebbe che rimanesse, ma questi non sono i piani del giocatore”

Gil Marin, direttore esecutivo dell’Atletico Madrid, ha parlato di una possibile partenza di Joao Felix ai microfoni di TVE. Di seguito le sue dichiarazioni: “È un giocatore di classe mondiale, ma per via del suo rapporto con l’allenatore, dei pochi minuti in campo e della sua voglia di vestire la maglia dell’Atletico, è ragionevole analizzare un’opzione d’uscita per lui se dovesse arrivare. Può partire, anche se mi piacerebbe che rimanesse. Questi però non sono i piani del giocatore”.

Foto: Joao Felix Instagram