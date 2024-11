Un’altra lezione di Lazio: 3-0 al Bologna (in dieci) con Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru

La Lazio continua a volare: 3-0 al Bologna. La prima occasione è arrivata per un errore di Lucumì ma Castellanos, complice la fretta nel calciare per sorprendere Ravaglia, non ha inquadrato la porta avversaria. Orsolini ha risposto subito dopo con una conclusione a giro, il mancino però è terminato alto. La Lazio ha spaventato i felsinei con una sgasata di Lazzari sulla sinistra: ottimo il suggerimento per lo stesso Castellanos, ma l’argentino non è riuscito a trovare la deviazione nell’area piccola. Al 35′ l’espulsione di Pobega per via di un doppio giallo: l’ex Milan non ha frenato la corsa travolgendo Guendouzi nella propria area, un intervento imprudente impossibile da non sanzionare. Nel finale Orsolini ha salvato un gol praticamente fatto andando ad anticipare Pellegrini. Italiano ridisegna il Bologna all’intervallo: fuori Orsolini e Karlsson, dentro Urbanski e Moro. Anche Baroni è costretto a mettere mano alla formazione: fuori Romagnoli per problemi fisici, dentro Gigot. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare la gara al 68′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, decisiva la deviazione sul secondo palo del difensore centrale. Quattro minuti, due gol. La Lazio trova subito la rete del raddoppio con Zaccagni: grande accelerazione da parte di Luca Pellegrini, il numero 10 della Lazio ha avuto poi tutto il tempo per accentrarsi e prendere la mira, imparabile la conclusione sul secondo palo. Al 93′ arriva anche il punto esclamativo sulla vittoria con la rete del subentrato Dele-Bashiru. Termina così 3-0 all’Olimpico, la Lazio trova la quinta vittoria consecutiva e si aggiunge a Fiorentina, Atalanta e Inter al secondo posto a quota 28 punti, a -1 dal Napoli capolista.

Foto: Instagram Lazio