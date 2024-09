Gigot si presenta alla Lazio: “Seguivo Cannavaro e Nesta. Gol nel derby? Non conta segnare, ma vincere”

La Lazio ha presentato in Conferenza Stampa il suo nuovo difensore centrale, il francese Samuel Gigot. Qui di seguito le parole del calciatore.

La Lazio e l’Italia: “In Italia ci sono stati sempre grandi difensori, io amo difendere. Ho avuto molti allenatori italiani, quello che vedo qui l’ho già fatto. Sono pronto a lavorare nella linea difensiva e a fare ciò che mi chiedono. Ho parlato molto con Guendouzi, soprattutto negli ultimi giorni. Non mi ha dovuto convincere, mi serviva solo una spinta”.

Modelli a cui si ispira: “Come modelli ce ne sono tanti. Cannavaro lo seguivo fin da piccolo e anche Nesta, sono grandi difensori italiani che hanno fatto la storia”.

Gol nel derby: “È la prima cosa a cui ho pensato. So che il derby è una partita importantissima e conta solo vincere. Per i tifosi è la vita, non conta segnare, ma vincere”.

Foto: Instagram Lazio