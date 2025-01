Gigot-Dia-Zaccagni, la Lazio cala il tris al Verona. E si prende il quarto posto

La Lazio torna a vincere: 3-0 al Verona. I biancocelesti passano subito in vantaggio al 2′ con Samuel Gigot. Calcio d’angolo ben battuto da Zaccagni nel cuore dell’area di rigore, il difensore ospite anticipa Serdar sullo stacco aereo e insacca con un’incornata che lascia di stucco Montipò. Al 21′ arriva anche il raddoppio degli uomini di Baroni. E porta la firma di Dia al termine di un contropiede letale. Nel finale di primo tempo il Verona si fa vedere in avanti e prova ad accorciare le distanze, ma il colpo di testa di Serdar pizzica la traversa prima di spegnersi sul fondo. Nella ripresa, al 58′, arriva il terzo gol della Lazio con Mattia Zaccagni. Clamoroso fuori giri di Tchatchoua, che libera Dia a tu per tu con Montipò: astuto il 19 ospite, che aspetta l’arrivo di Zaccagni e lo serve. Il successivo destro, deviato da Ghilardi, non lascia scampo a Montipò. Nel finale di gara, Duda rimedia un cartellino rosso per doppia ammonizione. Finisce così al Bentegodi, la Lazio cala il tris sul Verona e si prende il quarto posto.

Foto: Instagram Lazio